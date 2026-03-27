ألمانيا: لا خلاف في مجموعة السبع بشأن إيران

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، أنه لا يرى أي خلافات بين دول مجموعة السبع، بشأن الحرب في إيران.

وقال فاديفول، بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب العاصمة الفرنسية باريس "لقد كان نقاشا جادا حقا ومفيدا".

وأضاف "لم يكن هناك، ولا يوجد، أي طلب من الولايات المتحدة، موجه إلينا على وجه الخصوص، لتقديم مساهمة عسكرية قبل انتهاء الأعمال القتالية".

وردا على سؤال بشأن طبيعة الأجواء خلال المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فاديفول "كانت جيدة، وودية، وبناءة، لكنها بالطبع أيضا تنسجم مع خطورة الوضع ككل".

وحذر فاديفول من أن الوضع الأمني صعب بما فيه الكفاية، مشددا على ضرورة منع أي تصعيد، مضيفا "نحن بالفعل نشعر بتأثيرات اقتصادية كبيرة في كل مكان، وخصوصا في أوروبا".

واختتم فاديفول تصريحه قائلا إنه لهذا السبب ناقش الوزراء "هذه المسائل بإسهاب فيما بينهم، ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق".