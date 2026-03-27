السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ألمانيا: لا خلاف في مجموعة السبع بشأن إيران

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول
27 مارس 2026 23:19

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، أنه لا يرى أي خلافات بين دول مجموعة السبع، بشأن الحرب في إيران.
وقال فاديفول، بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب العاصمة الفرنسية باريس  "لقد كان نقاشا جادا حقا ومفيدا".

وأضاف "لم يكن هناك، ولا يوجد، أي طلب من الولايات المتحدة، موجه إلينا على وجه الخصوص، لتقديم مساهمة عسكرية قبل انتهاء الأعمال القتالية".

وردا على سؤال بشأن طبيعة الأجواء خلال المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال فاديفول "كانت جيدة، وودية، وبناءة، لكنها بالطبع أيضا تنسجم مع خطورة الوضع ككل".

أخبار ذات صلة
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد

وحذر فاديفول من أن الوضع الأمني صعب بما فيه الكفاية، مشددا على ضرورة منع أي تصعيد، مضيفا "نحن بالفعل نشعر بتأثيرات اقتصادية كبيرة في كل مكان، وخصوصا في أوروبا".

واختتم فاديفول تصريحه قائلا إنه لهذا السبب ناقش الوزراء "هذه المسائل بإسهاب فيما بينهم، ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق".

المصدر: د ب أ
آخر الأخبار
عناصر الدفاع المدني يتفقدون مبنى متضرر بشدة جراء القصف في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: العمليات العسكرية ضد إيران حققت أهدافها
28 مارس 2026
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأقصى - أ ف ب
الأخبار العالمية
إسرائيل تمنع الصلاة في المسجد الأقصى
28 مارس 2026
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير يتجاوز جميع القواعد
28 مارس 2026
خيام لعائلات نازحة مغطاة بأغطية بلاستيكية لحمايتها من العواصف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: 20% من سكان لبنان باتوا نازحين داخلياً
28 مارس 2026
لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
28 مارس 2026
