السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون خلال الساعات الـ 24 الماضية

28 مارس 2026 08:24

تمكنت "قوة الواجب" التابعة للحرس الوطني الكويتي من إسقاط 6 طائرات مسيرة (درون) خلال الساعات الـ 24 الماضية ضمن نطاق المواقع التي تتولى تأمينها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، العميد الدكتور جدعان فاضل، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لحماية المواقع الحيوية، وتعزيز الأمن، والتصدي لأي تهديدات محتملة، مشدداً على أهمية التزام الجميع بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأشار العميد فاضل إلى الجاهزية القصوى لقوات الحرس الوطني، جنباً إلى جنب مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، للتعامل بحزم مع أي أخطار تستهدف أمن واستقرار البلاد، بما يضمن صون سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
