أضرار كبيرة في نظام الرادار بعد تعرّض مطار الكويت الدولي لهجمات بطائرات مسيّرة

تعرّض مطار الكويت الدولي، اليوم، لعدة هجمات بطائرات مسيّرة، ما تسبّب بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عبدالله الراجحي - في بيان - نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.

وذكر أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الوضع بشكل شامل، والعمل على ضمان سلامة العمليات، واستعادة الجاهزية التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وأكَّدت الهيئة حرصها الكامل واستمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.