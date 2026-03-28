السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أضرار كبيرة في نظام الرادار بعد تعرّض مطار الكويت الدولي لهجمات بطائرات مسيّرة

28 مارس 2026 13:20

تعرّض مطار الكويت الدولي، اليوم، لعدة هجمات بطائرات مسيّرة، ما تسبّب بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عبدالله الراجحي - في بيان - نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.

وذكر أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الوضع بشكل شامل، والعمل على ضمان سلامة العمليات، واستعادة الجاهزية التشغيلية في أسرع وقت ممكن.

وأكَّدت الهيئة حرصها الكامل واستمرارها في التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.

 

المصدر: وام
طائرات مسيرة
الكويت
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©