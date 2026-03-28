ترامب يوجه تهديدات صريحة إلى كوبا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "كوبا هي التالية"، رافضا فكرة أنّ العمليات العسكرية التي نفذتها واشنطن أخيرا تكلّفه قاعدة مؤيديه.

وصعّد ترامب الضغط على كوبا منذ يناير الماضي، ما أدى إلى خنق إمدادات الوقود.

وفي كلمة أمام منتدى الاستثمار "اف اي اي برايوريتي" (FII Priority) الذي عُقد في ميامي (جنوب شرق الولايات المتحدة)، قال ترامب إنّ قاعدة مؤيديه تريد "القوة" و"النصر"، مشيرا إلى العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأميركية في يناير والتي ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف "لقد بنيت هذا الجيش العظيم. قلت: لن تضطروا أبدا إلى استخدامه، ولكن أحيانا لا نملك خيارا"، مضيفا "وكوبا هي التالية، بالمناسبة. لكن تظاهروا وكأنني لم أقل شيئا".

وفيما لم يحدد ترامب ما ينوي القيام به بشأنها، قال لوسائل الإعلام "تجاهلوا هذا التصريح"، قبل أن يكرّر "كوبا هي التالية".

كان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أكد، الأسبوع الماضي، أنّ أي معتدٍ خارجي سيواجه "مقاومة لا تُقهر".

وتعاني الجزيرة من حصار تجاري أميركي منذ العام 1962.

وقال مسؤول كوبي أخيرا إنّ هافانا مستعدّة لمواصلة الحوار مع واشنطن، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ تغيير نظامها السياسي أمر غير قابل للنقاش.