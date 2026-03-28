سوريا تتصدى لهجوم بمسيّرات على قاعدة عسكرية

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية جنوبي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الهيئة أن وحدات الجيش تمكنت من "التصدي لهجوم طائرات مسيرة على قاعدة التنف العسكرية جنوبي البلاد".

وأضافت أن "الطائرات المسيرة انطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف قاعدة الجيش العربي السوري في التنف".

وأشارت هيئة العمليات إلى أن وحدات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم، مؤكدة أن القوات في حالة تأهب كاملة وستمارس مسؤولياتها في الدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء.

وسبق أن أفادت هيئة العمليات بتعرض إحدى القواعد العسكرية قرب بلدة "اليعربية" في ريف الحسكة لقصف صاروخي.

كانت الهيئة قالت، يوم الاثنين الماضي، إن القصف نفذ بواسطة خمسة صواريخ انطلقت من محيط قرية "تل الهوى" الواقعة على عمق 20 كم داخل الأراضي العراقية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة، مؤكدة أن الجيش العراقي بدأ عملية تمشيط وبحث عن الفاعلين.

كانت القوات الأميركية قد أعلنت مؤخرا إخلاء قاعدة التنف القريبة من الحدود الأردنية العراقية.