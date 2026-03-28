السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
إحباط هجوم أمام مصرف أميركي في باريس

الشرطة الفرنسية أمام مقر بنك أوف أميركا في باريس
28 مارس 2026 18:48

أحبطت الشرطة الفرنسية هجوما بعبوة ناسفة، اليوم السبت، في العاصمة باريس، خارج المؤسسة المصرفية الأميركية "بنك أوف أميركا"، حيث قبضت على رجل كان يستعد لتفجير العبوة، بحسب ما علمت وسائل إعلام من مصادر مطلعة على القضية.
ووقع الحادث قرابة الساعة الثالثة والنصف فجرا في شارع "دو لا بويتي" في غرب وسط العاصمة الفرنسية، أمام مبنى "بنك أوف أميركا"، حيث ألقت الشرطة القبض على رجل كان وضع لتوه عبوة ناسفة يدوية الصنع.
وأفاد أحد المصادر بأنّ العبوة مؤلّفة من وعاء سعة خمسة ليترات يحتوي على سائل يُرجح أنّه هيدروكاربونات، وآلية إطلاق.
وتتولى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في محاولة الهجوم.

المصدر: آ ف ب
