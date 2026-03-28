السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الهند تشتري أسلحة من روسيا بمليارات الدولارات

جنود من الجيش الهندي (أرشيفية)
28 مارس 2026 19:16

تعتزم وزارة الدفاع الهندية شراء أسلحة جديدة من روسيا، بينها صواريخ أرض-جوّ، بقيمة 25 مليار دولار أميركي.
وأعلنت الهيئة المكلّفة شراء المعدّات الحربية التابعة للوزارة موافقتها، أمس الجمعة، على شراء مجموعة واسعة من الأسلحة تتضمّن مسيّرات وطائرات نقل وبطّاريات جديدة لصواريخ الدفاع الجوّي اس-400.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "منظومات اس-400 مصمّمة للتصدّي لأسلحة العدوّ طويلة المدى التي تستهدف المناطق الحيوية".
وكانت هذه الطلبية محور الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند في ديسمبر الماضي.
وجعلت الهند من تحديث جيشها أولوية.
وكانت نيودلهي، التي تعدّ من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم،ن حليفة تقليدية لروسيا التي كانت لعقود عدّة أكبر مزوّديها بالعتاد العسكري.
والشهر الماضي، أعلنت الهند شراء 114 مقاتلة "رافال" فرنسية إضافية كانت قد طلبت 62 نسخة منها.

المصدر: آ ف ب
