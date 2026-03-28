الكويت تعاملت مع 15 مسيّرة معادية في 24 ساعة

شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
28 مارس 2026 19:55

أعلنت دولة الكويت أن قواتها المسلحة رصدت وتعاملت مع 15 طائرة مسيرة معادية خلال الساعات الـ24 الماضية استهدف عدد منها محيط مطار الكويت الدولي ما أسفر عن "أضرار كبيرة في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية".

جاء ذلك في كلمة للعقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية خلال إيجاز إعلامي اليوم حول التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

على صعيد متصل، أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت السيطرة على الحريق الذي اندلع في خزانات وقود مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة معادية بعد عمليات مكافحة استمرت 58 ساعة متواصلة وإخماده، وذلك بمساندة فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني وقطاع النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العميد محمد الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الإطفاء، اليوم السبت، قوله خلال إيجاز إعلامي إن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

