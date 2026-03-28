السبت 28 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تقصف منشآت تنتج أسلحة في إيران

آثار قصف على إيران
28 مارس 2026 21:14

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف في إيران منشآت تصنيع عسكري منها مقر مجمع صناعي ينتج أسلحة للقوات البحرية، إضافة إلى مواقع أخرى تصنّع خصوصا منظومات للدفاع الجوي. 
وجاء في بيان عسكري، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه "في طلعة جوية هجومية واسعة نُفذت خلال الليلة الماضية"، استهدف الجيش الإسرائيلي "مقر منظمة الصناعات البحرية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني" في طهران، إضافة إلى "العديد من المواقع التي استُخدمت لإنتاج وتطوير وسائل قتالية متنوعة وأنظمة دفاع جوي".
وأضاف البيان "يتولى هذا المقر مسؤولية بحث وتطوير وإنتاج مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية البحرية بما في ذلك سفن سطحية وتحت سطحية"، إضافة إلى "محركات وأنظمة تسليح".
وفي وقت لاحق اليوم السبت، أعلن الجيش تكثيف ضرباته على الصناعات العسكرية الإيرانية. 
وقال المتحدث العسكري إيفي دفرين في إحاطة متلفزة "أستطيع الآن أن أؤكد أننا سنستكمل، خلال أيام قليلة، الهجمات على جميع المكونات الحيوية لهذه الصناعة. وهذا يعني أننا سنُدمر معظم قدراتها الإنتاجية العسكرية، وسيحتاج النظام إلى وقت طويل لإعادة بنائها". 

أخبار ذات صلة
انفجارات قوية تدوي في طهران
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 20 صاروخاً باليستياً و37 طائرة مسيرة قادمة من إيران
المصدر: آ ف ب
إيران
قصف
منشآت عسكرية
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
آثار قصف على طهران
الأخبار العالمية
انفجارات قوية تدوي في طهران
اليوم 22:30
4 ملايين يورو تعرقل عودة محمد صلاح إلى روما
الرياضة
4 ملايين يورو تعرقل عودة محمد صلاح إلى روما
اليوم 22:30
رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع
علوم الدار
رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي يطلع على مستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع
اليوم 22:09
كرنفال دبي يعزز ريادة الإمارة على خريطة سباقات الخيل العالمية
الرياضة
كرنفال دبي يعزز ريادة الإمارة على خريطة سباقات الخيل العالمية
اليوم 22:00
محمد بن راشد: الإمارات احتفت باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات احتفت باجتماع أفضل خيول العالم وأكبر الملاك
اليوم 21:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©