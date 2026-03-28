إسرائيل تقصف منشآت تنتج أسلحة في إيران

ذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف في إيران منشآت تصنيع عسكري منها مقر مجمع صناعي ينتج أسلحة للقوات البحرية، إضافة إلى مواقع أخرى تصنّع خصوصا منظومات للدفاع الجوي.

وجاء في بيان عسكري، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه "في طلعة جوية هجومية واسعة نُفذت خلال الليلة الماضية"، استهدف الجيش الإسرائيلي "مقر منظمة الصناعات البحرية التابعة لنظام الإرهاب الإيراني" في طهران، إضافة إلى "العديد من المواقع التي استُخدمت لإنتاج وتطوير وسائل قتالية متنوعة وأنظمة دفاع جوي".

وأضاف البيان "يتولى هذا المقر مسؤولية بحث وتطوير وإنتاج مجموعة متنوعة من الوسائل القتالية البحرية بما في ذلك سفن سطحية وتحت سطحية"، إضافة إلى "محركات وأنظمة تسليح".

وفي وقت لاحق اليوم السبت، أعلن الجيش تكثيف ضرباته على الصناعات العسكرية الإيرانية.

وقال المتحدث العسكري إيفي دفرين في إحاطة متلفزة "أستطيع الآن أن أؤكد أننا سنستكمل، خلال أيام قليلة، الهجمات على جميع المكونات الحيوية لهذه الصناعة. وهذا يعني أننا سنُدمر معظم قدراتها الإنتاجية العسكرية، وسيحتاج النظام إلى وقت طويل لإعادة بنائها".