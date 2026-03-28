الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قتلى بقصـف للجيش السوداني بكردفان

29 مارس 2026 02:35

الخرطوم (وكالات)

أعلن تحالف السودان التأسيسي، أمس، مقتل سبعة أشخاص وإصابة 38 آخرين في قصف للجيش السوداني استهدف مراسم عزاء بإقليم جنوب كردفان.
وقال تحالف تأسيس، في بيان صحفي أمس: «إن الجيش قام باستهداف تجمع للمدنيين في مراسم عزاء في منطقة بيام كاشا بإقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، وأسفر هذا الاستهداف عن سقوط سبعة قتلى و38 جريحاً»، مشيراً إلى أن نفس المنطقة شهدت خلال الأسبوع الماضي ثلاث غارات جوية أدت إلى مقتل أكثر من 60 مواطناً ومئات الجرحى.
ولفت إلى استهداف الجيش مدينة زالنجي بوسط دارفور، حيث ضربت طائرة مسيرة تتبع للجيش معسكر خمسة دقائق للنازحين، مما أدى إلى وفاة امرأة وسقوط عدد من الجرحى وتدمير عدد من المنازل، موضحاً أن زيادة وتيرة استهداف المدنيين السودانيين العُزّل والمناطق والمنشآت المدنية، كالمستشفيات والأسواق، تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتدل على أن هؤلاء الإرهابيين وجيشهم قد فقدوا أي منطق في ظل حصار داخلي وإقليمي وخارجي يطبق عليهم.
ووصفت الأمم المتحدة الصراع المستمر في السودان منذ أبريل 2023 بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث نزح حوالي 12 مليون شخص كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.

