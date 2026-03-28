فلسطين تحذر من استمرار التصعيد في غزة والضفة

رام الله (الاتحاد)



حذرت الرئاسة الفلسطينية، أمس، من خطورة استمرار حرب الاحتلال على قطاع غزة، وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، بما يفاقم الأوضاع الإنسانية، ويهدد فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن قوات الاحتلال قتلت 694 فلسطينياً منذ إعلان إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب عدم الالتزام بإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أبو ردينة أن هذه الاعتداءات فاقمت الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأوضح أن الضفة الغربية تشهد تصعيداً خطراً جراء استمرار اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال مستغلة الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن هذه التصرفات غير المسؤولة لن تحقق الأمن أو الاستقرار لأحد، مشدداً على أن الحروب في المنطقة ستبقى بلا جدوى ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى إلزام دولة الاحتلال بإيقاف حربها على الشعب الفلسطيني، وتثبيت إيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف اعتداءات المستوطنين إذا كانت -الإدارة الأميركية- جادة في تحقيق الأمن والاستقرار، وتجنيب المنطقة المزيد من الحروب.

في السياق، ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بـ«تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإخلاء القسري» في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر حزماً، لوقف ذلك.

وكانت السلطات الإسرائيلية نفذت الأربعاء الماضي قرارات إخلاء بحق 11 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة لصالح المستوطنين وفق ما أكدت تقارير إعلامية.