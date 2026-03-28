مسؤول إسرائيلي: هجمات الحوثيين «مجرد تشتيت للانتباه»

القاهرة (وكالات)



أفاد مسؤول في الجيش الإسرائيلي، بأن إسرائيل كانت مستعدة للتعامل مع إطلاق الحوثيين للصواريخ من اليمن منذ بدء العمليات العسكرية على إيران، معتبراً أن الحوثيين دخلوا الحرب وسيدفعون الثمن.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن اختيار الحوثيين الانخراط في العمليات العسكرية الآن، بعد نحو شهر من بدء الحملة، يعكس المعضلات التي واجهوها، خاصة بعد الطلبات التي تلقوها من إيران في أعقاب الأزمة الأخيرة.

وأشار إلى أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون لم تثير قلق إسرائيل، واصفاً إياها بأنها «مجرد تشتيت للانتباه، وسنختار متى وكيف نرد على الحوثيين وفق تقديراتنا، وسيدفعون الثمن»، وفق تعبيره.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً باليستياً، إضافة إلى صاروخ كروز تم اعتراضه بنجاح. ولم يتم تفعيل أي إنذارات وفق السياسة المعتمدة في إسرائيل.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن باتجاه مناطق جنوبي إسرائيل، دون وقوع إصابات، في حين أعلنت جماعة الحوثيين، مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن «صفارات الإنذار دوت في ديمونة وبئر السبع وإيلات، إثر رصد إطلاق صواريخ من اليمن للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهة».

كما نقل موقع «والا» عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين تأكيدهم أن «الحوثيين دخلوا رسمياً على خط المواجهة العسكرية الراهنة».