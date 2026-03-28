الأردن: إيران أطلقت 22 صاروخا على المملكة في أسبوع

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن 22 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة.

وقالت مديرية الإعلام العسكري، في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام بثته وكالة الأنباء الأردنية، إن سلاح الجو الملكي تصدى لتلك الصواريخ بكفاءة عالية وقام بتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، وسقطا شرق المملكة.

وأضاف البيان أن أراضي المملكة تعرضت للاعتداءات الإيرانية بشكل مباشر، إذ بلغ عدد الصواريخ التي وجهت لأراضي المملكة 262 صاروخا وطائرة مسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية وتمكن سلاح الجو الملكي من اعتراض وتدمير 242 صاروخا وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخا ومسيرة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تعاملت معها مديرية سلاح الهندسة في القوات المسلحة وكوادر الدفاع المدني والشرطة خلال الأسبوع الماضي، وصل إلى 64 بلاغا، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات.

وأكد أنه نتجت عن تلك الحوادث، خلال الأسبوع الرابع من الحرب، إصابة أحد الكوادر التي تتعامل مع الأجسام المتساقطة وحالته العامة متوسطة وهو يخضع للعلاج اللازم، في حين وقعت بعض الأضرار المادية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب بلغ 478 من شظايا المقذوفات، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 25 إصابة، غادرت جميعها باستثناء الإصابة الأخيرة في حين شملت الأضرار المادية 25 مركبة و55 منزلا ومحلا تجاريا و14 من الممتلكات العامة.