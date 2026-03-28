اتفاق عراقي أميركي لمواجهة الهجمات الإرهابية

دخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات الحشد الشعبي في كركوك (رويترز)
29 مارس 2026 02:35

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، عن اتفاق مع الجانب الأميركي لمنع الهجمات الإرهابية من داخل الأراضي العراقية.
وذكرت القيادة في بيان أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، واستناداً إلى سنوات عديدة من الصداقة والتعاون الاستراتيجي المشترك تقرر تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عليا بين الطرفين أمس الأول الخميس.

وأوضح البيان أن الجانبين العراقي والأميركي قررا في الاجتماع الأول للجنة تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي والقوات الأمنية العراقية والمرافق والأصول الاستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأميركيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي، مؤكدين التزامهما بإبقاء العراق خارج نطاق النزاع العسكري الجاري في المنطقة.
وأشار إلى أن ذلك سيكون في إطار الاحترام الكامل لسيادة العراق ودعمه في ضمان عدم استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية لتهديده أو الدول المجاورة أو دول المنطقة.
وأوضح أن الجانبين جددا التزامهما بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب بطريقة تعطي الأولوية للعمل العراقي لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يحافظ على الاستقرار ويصون سيادة العراق.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس إقليم كردستان قباد طالباني، أمس، عن استهداف منزل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بطائرة مسيّرة في محافظة دهوك شمال العراق.
ووصف طالباني في بيان استهداف منزل رئيس الإقليم «بالتطور الخطير»، محذراً من أنه إذا لم يتم إيقاف مثيري الشغب فوراً ومعاقبتهم فسيصبحون غداً تهديداً أكثر خطورة.
وعلى صعيد متصل، أدان رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بشدة الهجوم الذي استهدف منزله في دهوك، وأصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، سقوط طائرة مسيّرة داخل حقل «مجنون» النفطي في محافظة البصرة دون أن تنفجر.

قصف متتالٍ

أخبار ذات صلة
«سنتكوم»: زمن تهديد إيران للملاحة العالمية انتهى
«إخوان السودان».. تنظيم إرهابي عابر للحدود

وذكرت الوزارة في بيان أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية موضحة أن قوات الأمن والجهد الهندسي ومفارز قسم مكافحة المتفجرات سارعت إلى موقع الحادث للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات المتبعة.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، أمس، بأن مقر قيادة شمال وشرق كركوك للحشد الشعبي تعرض لقصف بطائرات مسيرة، مما أسفر عن وقوع إصابات.
وأوضحت المصادر أن المقر تعرض لقصف متتالٍ، حيث شوهدت سحب من الدخان في سماء المنطقة المستهدفة، والتي سبق أن تعرضت لضربات سابقة.

الأخبار العالمية
الإمارات: الاعتداءات الإيرانية تهدد السلم والأمن الدوليين
29 مارس 2026
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً تصادمياً يُعمّق الصراعات الإقليمية
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً تصادمياً يُعمّق الصراعات الإقليمية
29 مارس 2026
رجال إنقاذ إيرانيون يتفقدون موقعاً متضرراً جراء غارة في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: زمن تهديد إيران للملاحة العالمية انتهى
29 مارس 2026
نازحون سودانيون يُعدّون وجبة طعام في مخيم للنازحين ببلدة الضبعة شمال البلاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«إخوان السودان».. تنظيم إرهابي عابر للحدود
29 مارس 2026
دخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات الحشد الشعبي في كركوك (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق عراقي أميركي لمواجهة الهجمات الإرهابية
29 مارس 2026
