الأخبار العالمية

«سنتكوم»: زمن تهديد إيران للملاحة العالمية انتهى

رجال إنقاذ إيرانيون يتفقدون موقعاً متضرراً جراء غارة في طهران (رويترز)
29 مارس 2026 02:35

عواصم (الاتحاد وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن تهديدات البحرية الإيرانية لحركة الشحن العالمية في المياه الإقليمية، والتي استمرت لعقود، قد انتهت، وذلك في أعقاب الضربات المكثفة التي استهدفت قدراتها البحرية ضمن العمليات العسكرية الجارية.
وقالت «سنتكوم» في بيان: «على مدى عقود، هددت السفن البحرية الإيرانية وضيّقت على حركة الشحن العالمية في المياه الإقليمية، لكن تلك الأيام انتهت».

ولم توضح القيادة المركزية سياق هذا الإعلان، وما إذا كان تعبيراً عن شل جميع قدرات إيران على تهديد الملاحة العالمية أم أن العملية لا تزال جارية لإيقاف هذا التهديد.
وفي بيان سابق، قالت «سنتكوم»، إن العمليات العسكرية أسفرت عن استهداف أكثر من 10 آلاف هدف عسكري إيراني، إلى جانب إغراق نحو 92% من السفن الكبيرة التابعة للبحرية الإيرانية، ما حدّ بشكل كبير من قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.
وأضافت أن الضربات لم تقتصر على القطع البحرية، بل شملت أيضاً البنية التحتية العسكرية ومنشآت تصنيع الأسلحة، في إطار مساعٍ لإضعاف القدرات الصاروخية وقدرات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
بدوره، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الولايات المتحدة نجحت في تحقيق الغالبية العظمى من أهدافها العسكرية في إيران، مشيراً إلى أن الإدارة تقترب من تحييد التهديدات لفترة طويلة الأمد.
وأوضح فانس أن الاستمرار في المسار الحالي يهدف إلى ضمان استقرار مستدام يمنع الحاجة إلى تدخل مستقبلي. وقال: «سيستمر الرئيس في هذا المسار لفترة أطول قليلاً لضمان أننا بمجرد مغادرتنا، لن نضطر للقيام بذلك مرة أخرى لفترة طويلة جداً».
وشدد فانس على أن الهدف الأساسي للرئيس هو تحييد قدرات إيران التي تهدد أمن الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمساعي المستمرة لبناء سلاح نووي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس، إن من المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية ضد إيران أسابيع، لا أشهر، وإن واشنطن بوسعها تحقيق جميع أهدافها دون الاستعانة بقوات برية.
وذكر روبيو لصحفيين بعد اجتماع مع نظرائه من مجموعة السبع في باريس أن واشنطن «تسير حسب الخطة أو تسبقها في تلك العملية، ومن المتوقع أن تنهيها في الوقت المناسب، وهي ​مسألة أسابيع، لا أشهر».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، أن سلاح الجو نفذ، الجمعة، سلسلة غارات جوية داخل إيران بمشاركة أكثر من 50 طائرة، استهدفت منشآت مرتبطة ببرنامج السلاح النووي ومواقع لإنتاج وسائل قتالية في 3 مناطق مختلفة.
وأوضح البيان أن الضربات نُفذت بتوجيه استخباري من شعبة الاستخبارات العسكرية، وشملت 3 موجات هجومية متزامنة استمرت لساعات، واستهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني.
وبحسب البيان، شملت الضربات مواقع صناعية وعسكرية، من بينها منشأة لإنتاج أنواع مختلفة من الوسائل القتالية، وموقع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية يُستخدم لتطوير عبوات ناسفة متقدمة، إلى جانب منشأة لإنتاج مكونات صواريخ باليستية وصواريخ مضادة للطائرات. 

ضربات أقوى

وفي السياق، قال مسؤول أميركي أمس، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفريقه متأهبون للتعامل مع إيران في مضيق هرمز، وقد يوجهون ضربات أقوى للإيرانيين إذا لم يقبلوا الواقع الحالي، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقال المسؤول، إن ترامب وأعضاء فريقه «متأهبون جيداً» لرد إيران في مضيق هرمز وهم واثقون من إعادة فتحه قريبا، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حالياً احتمالات واقعية لإجراء مفاوضات مع إيران تفضي إلى نتائج إيجابية.

