خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: ممارسات إيران تعكس نهجاً تصادمياً يُعمّق الصراعات الإقليمية

أحمد عاطف (القاهرة)



اعتبر خبراء ومحللون أن الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات تمثل تصعيداً خطيراً يقوض جهود التهدئة التي تقودها القوى الإقليمية والدولية، مؤكدين أن ممارسات طهران تعكس نهجاً تصادمياً يفاقم التوترات، ويعمق الأزمات في المنطقة.

وشدد الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، على أن الاعتداءات الإيرانية على الإمارات لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها طهران في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه التحركات تأتي في توقيت حساس تشهد فيه المنطقة مساعي حثيثة لخفض التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الدول.

ولفت أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الاعتداءات على دولة بحجم وتأثير الإمارات تعكس محاولة مشبوهة لخلق بؤر توتر جديدة، خاصة في ظل الدور الإماراتي المتنامي في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن الدولة نجحت في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية الاقتصادية والانخراط الإيجابي في القضايا الإقليمية، وهو ما جعلها عنصر توازن مهما في معادلة الأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن أبوظبي تلعب أدواراً بارزة في الوساطة واحتواء الأزمات، سواء عبر التحركات الدبلوماسية أو من خلال دعم الجهود الإنسانية في مناطق النزاع، مما يعزز مكانتها العالمية، باعتبارها شريكاً موثوقاً في تحقيق الاستقرار.

وأفاد أبو عمار بأن أي تهديد لأمن واستقرار الإمارات يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الأمن في المنطقة بأكملها، مشدداً على أن حماية الممرات الحيوية، وضمان استقرار أسواق الطاقة يرتبطان بشكل وثيق بأمن الدول الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات.

من جانبه، قال الباحث في الشؤون العربية، محمد حميدة، إن حملة الإدانات للاعتداءات الإيرانية جاءت متسقة مع موقف إقليمي ودولي واسع يرفض أي انتهاك لسيادة الدول الخليجية، وهذا الإجماع يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الخليجي، باعتباره ركيزة للاستقرار والتنمية.

وأضاف حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات نجحت في أن تبني شبكة علاقات قوية مع مختلف القوى الدولية، مما جعلها تحظى بدعم واسع في مواجهة أي تهديدات، مشيراً إلى أن استهداف الدولة في هذا التوقيت يحمل رسائل سياسية تتجاوز البعد العسكري، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تعطيل مسارات التهدئة وإعادة إنتاج أجواء الصراع، إلا أن هذه المحاولات تصطدم بواقع إقليمي ودولي يرفض الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.



فاعل إيجابي

وأشار إلى أن الإمارات كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة للحلول السياسية، وهو ما يعزز مصداقيتها كفاعل إيجابي في المنطقة، مؤكداً أن الدور الإماراتي في دعم الاستقرار لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد إلى المجالات الاقتصادية والإنسانية، حيث تسهم الدولة بشكل كبير في دعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، فضلاً عن استثماراتها التي تعزز فرص التنمية في العديد من دول العالم.