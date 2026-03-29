عدد اليوم
"فولاذ القابضة" في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة نتيجة الظروف الإقليمية

"فولاذ القابضة" في البحرين تعلن حالة القوة القاهرة نتيجة الظروف الإقليمية
29 مارس 2026 08:13

أعلنت شركة فولاذ القابضة، وهي مجموعة صناعية متخصصة بالحديد والصلب والشركة الأم لكل من شركة حديد البحرين وشركة صلب، حالة القوة القاهرة على بعض عمليات المجموعة نتيجة للتطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تحديات أمنية ولوجستية.

 

وقالت الشركة في بيان لها بثته وكالة أنباء البحرين إن التطورات المتسارعة في المنطقة، بما في ذلك القيود على المجال الجوي وتعطل بعض المسارات البحرية وارتفاع المخاطر الأمنية، قد أدت إلى ظروف خارجة عن إرادة المجموعة وأثرت على العمليات وسلاسل الإمداد في بعض أنشطة المجموعة.

 

وقررت الشركة تعليق بعض العمليات التشغيلية مؤقتا إلى حين توفر الظروف الملائمة لاستئناف العمليات بشكل آمن وذلك حرصا على سلامة الموظفين والمقاولين وجميع الأطراف ذات العلاقة.

 

المصدر: وام
