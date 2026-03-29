الأحد 29 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية والحرس الوطني يسقط 4 مسيّرات

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية والحرس الوطني يسقط 4 مسيّرات
29 مارس 2026 08:32

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

 

وقال العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

 

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

 

في السياق ذاته أسقطت قوة الواجب في الحرس الوطني الكويتي فجر اليوم 4 طائرات "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها.

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي العميد جدعان فاضل، في بيان، نشرته "كونا"، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

المصدر: وام
طائرات مسيرة
هجمات صاروخية
الكويت
وزارة الدفاع الكويتية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©