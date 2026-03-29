داغستان تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات قوية

أعلنت جمهورية داغستان، الواقعة في منطقة شمال القوقاز بروسيا، حالة الطوارئ بعد فيضانات عارمة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وواصلت فرق الطوارئ عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، لاستعادة إمدادات الكهرباء بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وتسببت الفيضانات، التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأسوأ منذ أكثر من 10 أعوام، في أضرار جسيمة في العاصمة محج قلعة ومدن أخرى، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.وتم إجلاء السكان من مئات المنازل.

وذكرت وكالة تاس أن أجزاء من جمهورية الشيشان المجاورة تأثرت أيضا.

وتعد الفيضانات أمرا شائعا في منطقة شمال القوقاز الروسي، خاصة خلال فصل الربيع، نتيجة ذوبان الثلوج بالتزامن مع فترات من الأمطار الغزيرة.