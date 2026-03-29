عدد اليوم
عدد اليوم
داغستان تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات قوية

عناصر من الطوارئ يجلون سكاناً من منطقة غارقة في مدينة بمنطقة القوقاز بداغستان
29 مارس 2026 15:39

أعلنت جمهورية داغستان، الواقعة في منطقة شمال القوقاز بروسيا، حالة الطوارئ بعد فيضانات عارمة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وواصلت فرق الطوارئ عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، لاستعادة إمدادات الكهرباء بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وتسببت الفيضانات، التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأسوأ منذ أكثر من 10 أعوام، في أضرار جسيمة في العاصمة محج قلعة ومدن أخرى، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.وتم إجلاء السكان من مئات المنازل.

أخبار ذات صلة
فيضانات قوية بأفغانستان تودي بحياة 17 شخصاً
فيضانات كينيا تتسبب بمقتل 88 شخصاً ونزوح الآلاف

وذكرت وكالة تاس أن أجزاء من جمهورية الشيشان المجاورة تأثرت أيضا.

وتعد الفيضانات أمرا شائعا في منطقة شمال القوقاز الروسي، خاصة خلال فصل الربيع، نتيجة ذوبان الثلوج بالتزامن مع فترات من الأمطار الغزيرة.

 

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
القوات المسلحة الأردنية تعترض صاروخاً ومسيرتين من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية
الأخبار العالمية
القوات المسلحة الأردنية تعترض صاروخاً ومسيرتين من إيران خلال الـ24 ساعة الماضية
اليوم 16:01
الوصل يضرب ودياً بسباعية وبورخا يقود «الانفجار الهجومي»
الرياضة
الوصل يضرب ودياً بسباعية وبورخا يقود «الانفجار الهجومي»
اليوم 16:00
رجل أفغاني يخوض عبر مياه الفيضانات في قندهار
الأخبار العالمية
فيضانات قوية بأفغانستان تودي بحياة 17 شخصاً
اليوم 15:58
«الإمارات الصحية»
علوم الدار
"الإمارات الصحية": اليوم العالمي للطبيب محطة مهمة لاستشراف مستقبل الطب
اليوم 15:43
عناصر من الطوارئ يجلون سكاناً من منطقة غارقة في مدينة بمنطقة القوقاز بداغستان
الأخبار العالمية
داغستان تعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات قوية
اليوم 15:39
