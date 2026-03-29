باكستان والسعودية ومصر وتركيا تناقش التصعيد في المنطقة

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، اليوم الأحد، لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة، في ظل جهود الوساطة التي تبذلها باكستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، الذي تستضيف بلاده الاجتماع، إنّ اللقاء الرباعي سيتناول "مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة".

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم الأحد، لقاءات منفصلة مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي وبدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا. ثمّ التقوا جميعا بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدمت الحكومة الباكستانية نفسها كوسيط رئيسي بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دورا في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.