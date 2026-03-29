وزراء الخارجية العرب يختارون نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية

نبيل فهمي
29 مارس 2026 18:49

قالت وسائل إعلام رسمية مصرية إن وزراء الخارجية العرب وافقوا بالإجماع، ​اليوم الأحد، على اختيار الدبلوماسي المصري نبيل فهمي، مرشح مصر، أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد ⁠أبو الغيط الذي تنتهي ولايته الثانية ​في يونيو 2026.
ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب بالإجماع على هذا الاختيار خلال اجتماع عقد عن بُعد.

وسيرفع هذا القرار لاعتماده رسميًا خلال أعمال القمة العربية المرتقبة في دورتها العادية المقرر انعقادها في السعودية.
وبموجب ميثاق ⁠الجامعة ​العربية، يتم تعيين الأمين العام بأغلبية لا تقل عن الثلثين. 
وشغل فهمي سابقا منصب وزير خارجية مصر من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما ​شغل سابقا منصب سفير القاهرة لدى الولايات المتحدة من عام 1999 إلى عام 2008، ولدى اليابان ​بين ‌عامي 1997 ⁠و1999.

المصدر: رويترز
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
نبيل فهمي
