الكويت: إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة في اعتداء صاروخي

أكدت وزارة الدفاع في الكويت، اليوم الأحد، إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة خلال اعتداء إيراني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وخلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت، قال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع "رصدنا وتعاملنا مع 14 صاروخًا باليستيًا معاديًا و12 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأكد العطوان استهداف أحد المعسكرات بعددٍ من الصواريخ والمسيرات ما أدى إلى إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة وهم يتلقون العلاج كما تسببت بأضرار مادية.

وأضاف المتحدث أن مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة استُهدِف، ما تسبب بأضرار مادية فقط دون إصابات بشرية.

وأوضح العطوان أن الكويت رصدت 307 صواريخ باليستية وصاروخين جوّالين و616 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان عليها في 28 فبراير الماضي.