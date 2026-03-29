الإثنين 30 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
مجلس سلام مشترك بين أفغانستان وباكستان

لاجئون أفغان قرب حدود تورخم (أرشيفية)
30 مارس 2026 02:18

إسلام آباد (وكالات)

ذكرت تقارير إعلامية باكستانية أنه من المتوقع أن يُعقد مجلس سلام مشترك يشمل مشاركين من أفغانستان وباكستان غداً الثلاثاء، في مدينة بيشاور، فيما تتواصل الجهود لتهدئة التوترات الثنائية المتفاقمة.
وذكرت التقارير أن الاجتماع سيشمل زعماء سياسيين وشيوخ قبائل وعلماء دين ونشطاء مجتمع مدني ورجال أعمال وممثلين عن وسائل الإعلام، حيث يصف المنظمون الاجتماع بأنه محاولة عاجلة لإعادة فتح قنوات الاتصال، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس.
والهدف الرئيسي للاجتماع هو تهيئة مساحة للحوار ووقف التصعيد وبناء سلام بين كابول وإسلام آباد، حيث يتوقع أن يدعو المشاركون الجانبين إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وحل النزاعات من خلال الدبلوماسية.
يأتي الاجتماع المقرر في لحظة متوترة بشكل كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد أن قوّض تجدُّد القتال والعمليات العسكرية على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان الآمال لهدنة أكثر استدامة في أعقاب توقُّف قصير بمناسبة عيد الفطر.

