عدد اليوم
عدد اليوم
«الإحصاء الفلسطيني»: الاقتصاد دون مستويات ما قبل حرب غزة

30 مارس 2026 02:19

رام الله (وكالات)

أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نمواً خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال دون مستواه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر عام 2023.
وذكر الجهاز في بيانات رسمية صادرة عنه، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نمواً بنسبة 4% خلال عام 2025، لكنه بقي أقل بنحو الخمس، مقارنة بعام 2023.
وعلى أساس فصلي، أفادت البيانات بأن الاقتصاد نما بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بتحسن في عدد من القطاعات، لا سيما الخدمات التي ارتفعت بنسبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 12%، إضافة إلى الصناعة بنسبة 6%.
في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعاً في قطاعات أخرى، أبرزها النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، فضلاً عن الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.

الاجتماع الرباعي في إسلام أباد.. دعم مساعي خفض التصعيد وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة
«البنتاغون» يخطط لأسابيع من العمليات البرية ضد إيران
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
الرياضة
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
اليوم 19:30
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
الرياضة
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
اليوم 19:19
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
التعليم والمعرفة
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
اليوم 19:13
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
الأخبار العالمية
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
اليوم 19:08
شعار الاتحاد للمعلومات الائتمانية
اقتصاد
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها
اليوم 18:30
