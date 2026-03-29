«الإحصاء الفلسطيني»: الاقتصاد دون مستويات ما قبل حرب غزة

أوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني حقق نمواً خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال دون مستواه قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر عام 2023.

وذكر الجهاز في بيانات رسمية صادرة عنه، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نمواً بنسبة 4% خلال عام 2025، لكنه بقي أقل بنحو الخمس، مقارنة بعام 2023.

وعلى أساس فصلي، أفادت البيانات بأن الاقتصاد نما بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بتحسن في عدد من القطاعات، لا سيما الخدمات التي ارتفعت بنسبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 12%، إضافة إلى الصناعة بنسبة 6%.

في المقابل، أظهرت الأرقام تراجعاً في قطاعات أخرى، أبرزها النقل والتخزين بنسبة 11%، والإنشاءات بنسبة 10%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 5%، فضلاً عن الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4%.