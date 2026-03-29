«الأقصى» مغلق منذ 30 يوماً

30 مارس 2026 02:19

القدس (الاتحاد)

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه، لليوم الثلاثين على التوالي، بذريعة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، المستمرة منذ 28 فبراير الماضي.
وقررت سلطات الاحتلال الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى حتى 15 أبريل 2026، في خطوة تُعدّ الأطول منذ احتلال القدس عام 1967، وفق ما أبلغت به الأوقاف الإسلامية في المدينة.
وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي فرض قيود حالت دون إقامة صلاة الجمعة الماضية في المسجد الأقصى، حيث انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، مما اضطر المئات إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة.
ولم تقتصر إجراءات التضييق على المسلمين، حيث منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من دخول كنيسة القيامة في القدس لإقامة قداس أحد الشعانين في خطوة هي الأولى «منذ قرون»، وفق ما أكدت بطريركية اللاتين في بيان.

أخبار ذات صلة
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر للقوات المسلحة الكويتية
فلسطين
الشرطة الإسرائيلية
إيران
إسرائيل
القدس
المسجد الأقصى
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
الرياضة
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
الرياضة
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
التعليم والمعرفة
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
الأخبار العالمية
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها
اليوم 18:30
