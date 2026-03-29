«الأقصى» مغلق منذ 30 يوماً

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين من الوصول إليه، لليوم الثلاثين على التوالي، بذريعة الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران، المستمرة منذ 28 فبراير الماضي.

وقررت سلطات الاحتلال الإبقاء على إغلاق المسجد الأقصى حتى 15 أبريل 2026، في خطوة تُعدّ الأطول منذ احتلال القدس عام 1967، وفق ما أبلغت به الأوقاف الإسلامية في المدينة.

وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي فرض قيود حالت دون إقامة صلاة الجمعة الماضية في المسجد الأقصى، حيث انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، مما اضطر المئات إلى أداء الصلاة في الشوارع القريبة.

ولم تقتصر إجراءات التضييق على المسلمين، حيث منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من دخول كنيسة القيامة في القدس لإقامة قداس أحد الشعانين في خطوة هي الأولى «منذ قرون»، وفق ما أكدت بطريركية اللاتين في بيان.