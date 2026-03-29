ناقلة نفط روسية تقترب من كوبا

تقترب ناقلة نفط روسية من سواحل كوبا، التي تعاني من نقص حاد في الطاقة، وفقا لبيانات شركة شحن.

الناقلة "أناتولي كولودكين"، المحملة بـ 730 ألف برميل من النفط الخام، كانت موجودة شمال هايتي، اليوم الأحد، في طريقها إلى ميناء "ماتنزاس" في غرب كوبا، وفق شركة "كيبلر" لتحليلات البيانات البحرية.

وخسرت كوبا حليفها الإقليمي وموردها النفطي في يناير الماضي عندما اعتقلت القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة حيث يخضع للمحاكمة.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تُصدّر النفط إلى كوبا، وتحدث عن إمكان "السيطرة" على الجزيرة.

وقال خورخي بينيون الخبير في قطاع الطاقة الكوبي بجامعة تكساس في أوستن "أعتقد أن احتمالات أن توقفها الولايات المتحدة تلاشت تماما".

وأوضح أنه بمجرد دخول السفينة المياه الكوبية "يكاد يكون مستحيلا على الحكومة الأميركية إيقافها".

وفرضت كوبا إجراءات طارئة لترشيد استهلاك الوقود، بما في ذلك تقنين صارم للبنزين.

وسُجلت سبعة انقطاعات للتيار الكهربائي على مستوى البلاد منذ عام 2024، اثنان منها هذا الشهر.