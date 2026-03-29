«الوزاري العربي» يطالب إيران بتقديم تعويضات لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر

القاهرة (الاتحاد)



جدد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، أمس، إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة.

وحث إيران على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للاعتداءات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر، رافضاً استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في دول عربية عدة، كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح غير الشرعي.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، مجدداً، إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دول المنطقة وما شمله من استهداف ممنهج ينطلق من الأراضي الإيرانية على دولة الكويت في تعد صارخ على سيادتها، وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ جراح الصباح قوله، إن «العدوان الإيراني الغاشم تسبب بارتقاء الشهداء، وسقوط الجرحى، وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر ودمار المرافق والبنى المدنية الحيوية».

وأشار إلى توسع نطاق العدوان الإيراني عبر هجمات تشنها فصائل وميليشيات موالية لإيران باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت وعدد من الدول العربية، إضافة إلى محاولات لزعزعة الأمن الداخلي من خلال خلايا إرهابية مرتبطة بـ«حزب الله» الإرهابي وإيران.

وأكد أن «هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعدواناً سافراً لا يمكن تبريره مهما حاولت إيران وأذرعها شرعنة هجماتهم الهمجية عبر توظيف خطاب مضلل ومحاولات ممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الوقائع والتذرع بذرائع واهية».