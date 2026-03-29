ملك الأردن يحذّر من إطالة أمد التصعيد في المنطقة

ملك الأردن يستقبل الرئيس الأوكراني
29 مارس 2026 22:44

حذّر الملك عبدﷲ الثاني، ملك الأردن، اليوم الأحد، من خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

كما جدد الملك عبدالله الثاني "إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة وعدد من الدول العربية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). 
بدوره، أدان الرئيس الأوكراني الهجمات على الأردن ودول المنطقة، مؤكدا ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تلغرام "ناقشنا ​إمكان ‌إقامة شراكة في المجال الأمني، ⁠بالإضافة ​إلى الوضع العام في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج".

وتطرق اللقاء أيضا إلى العلاقات الأردنية الأوكرانية وسبل تعزيزها.

المصدر: وكالات
مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها
