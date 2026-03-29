خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. تهديد خطير للأمن الغذائي وإمدادات الطاقة

أحمد شعبان (القاهرة)



أكد خبراء ومحللون سياسيون أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة. وشدد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين، إلى جانب ضرب مصادر الطاقة، لا يقتصر تأثيره على الدول المتضررة فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، إذ يرفع تكلفة حركة التجارة العالمية والشحن والتأمين، ويهدد الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، أن ادعاء إيران بأنها تستهدف المصالح الأميركية في المنطقة لا يمكن أن يبرر العدوان على الدول الخليجية والعربية، مؤكداً أنه لا يحق لأي دولة أن تعتدي على دولة أخرى.

وذكر حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك موقفاً إقليمياً وعالمياً قوياً وصريحاً يساند دول المنطقة، ويدعمها ضد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وقد تُرجم هذا الموقف في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي واجتماع وزراء الخارجية العرب.

وحذر حليمة من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، خاصة الهجوم على منشآت ومصادر الطاقة، وغلق مضيق هرمز، مما يؤثر على اقتصادات دول المنطقة والعالم، مؤكداً أن هذا المسار قد يُدخل العالم في دوامة من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وبالتالي لا بد من تحرك عاجل للحيلولة دون الوصول إلى هذا التدهور الخطير.

وقال الدبلوماسي المصري: «إن الاعتداءات الإيرانية تضر بالاقتصاد الإقليمي والدولي، وترفع تكلفة الملاحة والشحن والتأمين، وتهدد الأمن الغذائي والمائي وإمدادات الطاقة، ليس فقط في الدول التي استُهدفت بالعمليات، وإنما في العالم أجمع، خاصة في ظل وجود ممرات مائية حيوية في المنطقة، مثل مضيق هرمز».

وشدد حليمة على ضرورة أن يكون هناك تحرك قوي وفاعل من جانب جميع القوى الإقليمية والدولية لوقف الحرب والحد من التصعيد الإيراني.

من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن المتابعين للشؤون السياسية في المنطقة والعالم كانوا يتوقعون أن تتغير سياسة إيران تجاه الدول الخليجية، لكن ما حدث هو استمرار النهج نفسه وبوتيرة أكثر راديكالية، حيث لا تزال هناك اعتداءات متواصلة على دول المنطقة.

وأشار إلى أن استهداف إيران للمناطق والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

وأفاد الرقب بأن دول الخليج أظهرت حتى الآن قدراً كبيراً من استراتيجية ضبط النفس، ولم تتعامل بردود فعل متسرعة، موضحاً أن إيران مطالبة بمراجعة سياساتها في أسرع وقت.