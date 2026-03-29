الإثنين 30 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
نتنياهو يعلن توسيـع «المنطقة العازلة» في جنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية في جنوب لبنان (رويترز)
30 مارس 2026 02:19

بيروت (الاتحاد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ⁠أمس، إنه أصدر تعليمات للجيش ​بتوسيع ما وصفها بأنها «المنطقة العازلة ⁠الأمنية الحالية» في جنوب ⁠لبنان، مؤكداً عزمه على تغيير الوضع الأمني هناك ​جذرياً. وأضاف نتنياهو، في بيان مصور من القيادة الشمالية، «أصدرت ⁠للتو تعليمات بتوسيع ​المنطقة ​العازلة الأمنية الحالية، ونحن عازمون ‌على تغيير الوضع في شمال إسرائيل تغييراً ⁠جذرياً». وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى محيط نهر الليطاني من جهة بلدة «القنطرة» عند منطقة «المحيسبات»، كما وصلت إلى أحد متفرعات مجرى النهر في القطاع الشرقي.
ووفق المصدر ذاته، فقد توسع التقدم ليشمل القطاع الأوسط، حيث وصلت القوات إلى بلدة «رشاف» وتمركزت بين بلدتي «صربين» و«بيت ليف».
وقتل 9 أشخاص وأصيب آخرون، أمس، جراء غارتين نفذهما الجيش الإسرائيلي على بلدتي «الحنية وجويا» في قضاء صور جنوبي لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بسقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى في غارة استهدفت بلدة «الحنية»، وقتيلين وثلاثة جرحى في الغارة على بلدة «جويا».
وتجاوزت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ تجدد الحرب مع «حزب الله» في الثاني من مارس 1200 قتيل، وفق ما أفادت وزارة الصحة أمس.
وأوردت الوزارة في بيان أن «عدد القتلى الإجمالي ارتفع حتى 29 مارس إلى 1238 شخصاً، من بينهم 52 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي و124 طفلاً»، لافتة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 3543. إلى ذلك، أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، أمس، استمرار عمل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل طبيعي.

مشجعو الدوري الإنجليزي يؤيدون الاستغناء عن «في أيه آر»
كوسوفو الصغيرة تبحث عن التاريخ في ملعب يسع 12500 متفرج
«هير قرموشة».. محطات من ضعف الإنسان وقدرته على المواجهة
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها
