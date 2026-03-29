هجمات صاروخية وبـ «المسيرات» تطال مناطق عدة من العراق

هدى جاسم (بغداد)



أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية أن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرضت أمس إلى هجمات بالطيران المسير والصواريخ. وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرض لقصف بطائرة مسيرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة، كما تعرض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو الذي يضم مقار لـ«الحشد الشعبي» بين محافظتي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 في مدينة الموصل بمحافظة نينوي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، سقوط طائرة مسيرة شارع 42 في في «ساحة الواثق» بحي الكرادة ببغداد دون وقوع إصابات.