الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

في قمة أممية بالبرايل.. توَافق على إجراءات حماية أقوى للحيوانات المهاجرة

طيور البلشون الثلجي في منطقة بانتانال على طول طرق هجرة الطيور في الأميركتين بالبرازيل
30 مارس 2026 09:56

وافقت حكومات على تعزيز الحماية الدولية لـ 40 فصيلة مهاجرة من الحيوانات، من بينها القروش والفهود وبوم الثلج، في مؤتمر أممي للحياة البرية في البرازيل، فيما حذر مسؤولون من تسارع انخفاض أعداد هذه الحيوانات.

وأدرج المندوبون في المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية 40 نوعا ومجموعة من الأنواع إلى قوائم الحماية، وهي قوائم تتطلب إجراءات حماية أشد صرامة أو تعزيز التعاون عبر الحدود بحسب درجة التهديد. وتشمل هذه القوائم الآن ما يربو على 1200 نوع.

وقالت إيمي فرانكل، الأمينة التنفيذية للاتفاقية: "إن توسيع الحماية لتشمل الضبع المخطط وبوم الثلج وثعالب النهر العملاقة وقروش أبو مطرقة، وغيرها الكثير، يظهر أن الدول قادرة على التحرك عندما يكون العلم واضحا"، مؤكدة أن "التنفيذ يجب أن يبدأ اعتبارا من الغد".

وتضم الاتفاقية أكثر من 130 دولة، ولا تشارك فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال جواو باولو كابوبيانكو، رئيس المؤتمر: "نحن نحمي أنواعا قد لا تبقى داخل حدودنا أبدا. نحن نستثمر في تراث طبيعي لا نملكه، لكننا جميعًا مسؤولون عنه".

 

المصدر: وكالات
الحيوانات
البرازيل
الطيور المهاجرة
الطيور
آخر الأخبار
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©