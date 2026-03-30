في قمة أممية بالبرايل.. توَافق على إجراءات حماية أقوى للحيوانات المهاجرة

وافقت حكومات على تعزيز الحماية الدولية لـ 40 فصيلة مهاجرة من الحيوانات، من بينها القروش والفهود وبوم الثلج، في مؤتمر أممي للحياة البرية في البرازيل، فيما حذر مسؤولون من تسارع انخفاض أعداد هذه الحيوانات.

وأدرج المندوبون في المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية حماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية 40 نوعا ومجموعة من الأنواع إلى قوائم الحماية، وهي قوائم تتطلب إجراءات حماية أشد صرامة أو تعزيز التعاون عبر الحدود بحسب درجة التهديد. وتشمل هذه القوائم الآن ما يربو على 1200 نوع.

وقالت إيمي فرانكل، الأمينة التنفيذية للاتفاقية: "إن توسيع الحماية لتشمل الضبع المخطط وبوم الثلج وثعالب النهر العملاقة وقروش أبو مطرقة، وغيرها الكثير، يظهر أن الدول قادرة على التحرك عندما يكون العلم واضحا"، مؤكدة أن "التنفيذ يجب أن يبدأ اعتبارا من الغد".

وتضم الاتفاقية أكثر من 130 دولة، ولا تشارك فيها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال جواو باولو كابوبيانكو، رئيس المؤتمر: "نحن نحمي أنواعا قد لا تبقى داخل حدودنا أبدا. نحن نستثمر في تراث طبيعي لا نملكه، لكننا جميعًا مسؤولون عنه".