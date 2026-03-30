الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بلجيكا تؤجل تطبيق نظام تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين

30 مارس 2026 12:04

أعلنت السلطات البلجيكية تأجيل تطبيق نظام تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار نظام الدخول والخروج الأوروبي "EES"، وذلك بسبب الازدحام الشديد الذي سُجّل خلال الاختبارات الأولية في المطارات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ منذ أكتوبر الماضي تنفيذ نظام "Entry/Exit System" تدريجياً، بهدف إلزام المسافرين من خارج الاتحاد بتقديم بصمات الأصابع وصورة للوجه إلى جانب بيانات جواز السفر وتاريخ المغادرة، فيما يهدف النظام إلى تعزيز مراقبة الحدود وتحسين إدارة الهجرة.

ويتم تطبيق النظام بشكل مرحلي داخل دول الاتحاد، ما يسمح بإجراء تعديلات في حال ظهور مشكلات تقنية أو تشغيلية، كما يتيح للدول الأعضاء تعليق العمل به مؤقتاً في ظروف استثنائية، مثل الازدحام المفرط.

وفي بلجيكا، كان من المقرر البدء بتطبيق النظام في أوقات محددة تمهيداً لتفعيله الكامل بحلول 10 أبريل المقبل، خاصة في مطار بروكسل، إلا أن السلطات قررت تأجيل التنفيذ في الوقت الحالي، على غرار دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وهولندا.

وأكد برنار كوينتين وزير الداخلية البلجيكي، أن التأجيل لن يؤثر على جودة إجراءات المراقبة الحالية، وأن جميع المسافرين سيخضعون لتدقيق صارم لضمان الأمن.

من جانبها، أشارت أنيلين فان بوسويت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، إلى أن النظام الأوروبي الجديد يحتاج إلى مزيد من الوقت ليعمل بسلاسة على أرض الواقع.

المصدر: وام
بلجيكا
الاتحاد الأوروبي
السفر
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©