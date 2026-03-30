الأخبار العالمية

أوروبا تطلق منصة "المواهب" بهدف الوصول السهل للكفاءات الدولية

30 مارس 2026 15:58

أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإطلاق منصة المواهب الأوروبية (EU Talent Pool)، وهي منصة رقمية جديدة تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي بأصحاب العمل داخل دول الاتحاد، في خطوة تهدف إلى معالجة النقص في اليد العاملة وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.

 

وستُسهم المنصة في تسهيل عمليات التوظيف الدولي، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، من خلال مطابقة الوظائف الشاغرة مع مهارات وخبرات الباحثين عن عمل المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي.

 

وفي هذا السياق، أكد نيكولا ايوناديس ، نائب وزير الهجرة والحماية الدولية في قبرص،التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية ، أن هذه المبادرة ستساعد على سد فجوات سوق العمل في أوروبا، مشيرًا إلى أنها ستمنح أصحاب العمل وصولًا أسهل إلى الكفاءات الدولية التي يحتاجونها.

 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: أهمية الحوار لإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط
تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

وستكون المنصة مفتوحة للباحثين عن عمل من خارج الاتحاد الأوروبي ممن يمتلكون المهارات المطلوبة، حيث ستوفر معلومات واضحة حول إجراءات التوظيف، إضافة إلى توعية المرشحين بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالتوظيف العادل وظروف العمل اللائقة، مع تضمين آليات للحماية من الاستغلال العمالي.

 

ورغم ذلك، سيظل على المرشحين الذين يحصلون على عروض عمل عبر المنصة استكمال الإجراءات الوطنية الخاصة بالهجرة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، حيث ستوفر المنصة معلومات مفصلة حول هذه الإجراءات والشروط المطلوبة.

 

ويُذكر أن مشاركة الدول الأعضاء في هذه المنصة ستبقى طوعية، ما يتيح لكل دولة اتخاذ قرار الانضمام وفقًا لاحتياجاتها الوطنية.

المصدر: وام
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
الرياضة
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
