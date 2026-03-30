أميركا تعيد فتح سفارتها في فنزويلا

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أعادت رسميًا فتح سفارتها في العاصمة الفنزويلية كراكاس، مشيرة إلى بدء «فصل جديد» في العلاقات الدبلوماسية، بعد أقل من ثلاثة أشهر على اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وتتعاون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الحكومة الفنزويلية المؤقتة بقيادة ديلسي رودريجيز في عدة ملفات، منها اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء النفط الفنزويلي، إضافة إلى إصدار إعفاءات من العقوبات بهدف تحفيز الاستثمار الأميركي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم: «نستأنف رسميًا عمل سفارة الولايات المتحدة في كراكاس، مما يفتح فصلاً جديدًا في حضورنا الدبلوماسي في فنزويلا».