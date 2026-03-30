زيلينسكي يعرض على روسيا وقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة

كييف (وكالات)

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، على روسيا وقفاً متبادلاً للضربات الجوية على مواقع الطاقة، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة النفط العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقال زيلينسكي للصحافيين «إذا كانت روسيا مستعدة لوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، فلن نردّ على قطاع الطاقة لديها».

في غضون ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 150 من أصل 164 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية.