الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
עדד אליום
زيلينسكي يعرض على روسيا وقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة

فولوديمير زيلينسكي
31 مارس 2026 00:57

كييف (وكالات) 

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، على روسيا وقفاً متبادلاً للضربات الجوية على مواقع الطاقة، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة النفط العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقال زيلينسكي للصحافيين «إذا كانت روسيا مستعدة لوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، فلن نردّ على قطاع الطاقة لديها».
في غضون ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 150 من أصل 164 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 102 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة من روسيا خلال الليلة الماضية.

إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
