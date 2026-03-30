حدثت عامي 1883 و1958 فقط.. درجات الحرارة دون الصفر في النمسا

بينما كانت العاصمة النمساوية فيينا تستعد لاستقبال فصل الربيع، سجلت درجات الحرارة انخفاضًا نادرًا دون الصفر بعد يوم 21 من مارس، في سابقة لم تحدث سوى مرتين فقط عامي 1883 و1958.

وعاد فصل الشتاء بشكل مفاجئ، حيث غطت الثلوج أجزاء واسعة من البلاد، وانخفضت درجات الحرارة بشكل حاد بالتزامن مع هبوب عواصف قوية ورياح عاتية بلغت سرعتها 133.6 كم/ساعة، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة لشهر مارس، مع تدني درجات الحرارة إلى 3 درجات تحت الصفر.

وأدى تجدد فصل الشتاء إلى وقوع العديد من حوادث السيارات، واضطرت السلطات إلى إغلاق الطرق السريعة مرارًا لإجراء عمليات الإنقاذ.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن النمسا تتعرض لعواصف شتوية متأخرة نتيجة اضطراب جوي واسع النطاق جلب تيارات هوائية قطبية شمالية، ما تسبب في هطول أمطار وثلوج غزيرة مستمرة، وانخفاض درجات الحرارة بنحو 10 درجات مقارنة بالمعتاد في هذا الوقت من العام.