الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: استهداف المنشآت المدنية السودانية انتهاك جسيم للقانون الدولي

شعبان بلال (القاهرة)

شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة وضع حد للقتال الدائر في السودان منذ أبريل 2023، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتزايد احتياجات السكان بشكل غير مسبوق، لا سيما في قطاعات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.

وأوضح حق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الأعمال القتالية يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، ويزيد من أعداد النازحين واللاجئين، فضلاً عن تعريض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار، مما يعقد جهود الاستجابة الإنسانية بشكل كبير.

وأشار إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، الدبلوماسي الفنلندي بيكا هافيستو، يجري حالياً سلسلة من المشاورات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية، وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التصعيد، والانخراط بشكل بنّاء في الجهود الدبلوماسية الجارية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وتيسير وصول المساعدات من دون عوائق أو تأخير، مؤكداً أن أي استهداف للمدنيين أو المرافق الحيوية يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم كل المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، تمهيداً لإطلاق مسار سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع السودان على طريق التعافي والاستقرار.