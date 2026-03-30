قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: استهداف المنشآت المدنية السودانية انتهاك جسيم للقانون الدولي

عنابر للطوارئ للتعامل مع تدفق جرحى الحرب في تشاد (أرشيفية)
31 مارس 2026 00:57

شعبان بلال (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
المرر: محاسبة إيران وتحميلها تبعات العدوان مسألة أساسية لردعها
المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لـ «الاتحاد»: 33.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في السودان

شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة وضع حد للقتال الدائر في السودان منذ أبريل 2023، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية وتزايد احتياجات السكان بشكل غير مسبوق، لا سيما في قطاعات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. 
وأوضح حق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن استمرار الأعمال القتالية يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، ويزيد من أعداد النازحين واللاجئين، فضلاً عن تعريض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار، مما يعقد جهود الاستجابة الإنسانية بشكل كبير.
وأشار إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، الدبلوماسي الفنلندي بيكا هافيستو، يجري حالياً سلسلة من المشاورات المكثفة مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية، وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
ودعا المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التصعيد، والانخراط بشكل بنّاء في الجهود الدبلوماسية الجارية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وتيسير وصول المساعدات من دون عوائق أو تأخير، مؤكداً أن أي استهداف للمدنيين أو المرافق الحيوية يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. 
ولفت إلى أن الأمم المتحدة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم كل المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، تمهيداً لإطلاق مسار سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة ويضع السودان على طريق التعافي والاستقرار.

الأمم المتحدة
الحرب في السودان
الصراع في السودان
السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
بيكا هافيستو
آخر الأخبار
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
الرياضة
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
