5 قتلى بنيران إسرائيلية في غزة والضفة

رام الله (وكالات)
قال مسعفون في غزة إن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة بالقطاع أمس.
وأضافوا أن ثلاثة قتلوا وأصيب اثنان عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخاً على فلسطينيين قرب حي الزيتون.
وفي الضفة، قال مسؤولون بمجال الصحة: إن إسرائيل أطلقت الرصاص على شاب يبلغ من العمر 22 عاماً وقتلته قرب مدينة الخليل. وأضافوا أن الجنود أخذوا الجثة.
وفي واقعة منفصلة، قال الجيش الإسرائيلي: إن قواته أطلقت النار على فلسطيني زاد من سرعة مركبته صوبها، مما شكل تهديداً لسلامة القوات وقتلته.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل السائق، وقالت: إن الجيش احتجز جثته أيضاً.