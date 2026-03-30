الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
كوسوفو توافق على إرسال قوات لغزة

أحياء سكنية مدمرة بالكامل في مخيم جباليا بغزة - أرشيفية
31 مارس 2026 00:56

بريشتينا (وكالات)

وافقت كوسوفو، أمس، على إرسال قوات إلى قطاع غزة للانضمام إلى قوة أمنية ​دولية في إطار مبادرة تدعمها الولايات المتحدة، وذلك عقب وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه العام ⁠الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.
وتعهدت ​دول عدة بإرسال ‌قوات للمشاركة في قوة ⁠الاستقرار ​الدولية من أجل حفظ السلام، ودعم إدارة انتقالية في غزة تحت إشراف مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت حكومة ‌كوسوفو، في اجتماع وزاري بثه التلفزيون ‌أمس، أن وزارة الدفاع قررت إرسال قوات إلى غزة بعد تلقي دعوة من الولايات ​المتحدة في ديسمبر.

