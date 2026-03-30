الاجتماع الوزاري الخليجي الأردني الروسي يبحث الاعتداءات الإيرانية وتطورات الأوضاع الإقليمية

عقد، اليوم الاثنين، الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي- الأردني- الروسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون ومعالي سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح البديوي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.​