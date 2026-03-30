الأخبار العالمية

تدمير طائرة للجيش العراقي بقصف على قاعدة في بغداد

جندي عراقي في موقع تعرض للقصف في قاعدة الحبانية العسكرية - أرشيفية
31 مارس 2026 00:57

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، تدمير إحدى طائراتها بقصف صاروخي من داخل بغداد استهدف قاعدة جوية قرب مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه «في الساعة الثانية تقريباً من صباح الاثنين تعرضت قاعدة محمد علاء الجوية لاستهداف بصواريخ جراد عيار 122 ملم انطلقت من أطراف العاصمة بغداد».
وأوضحت أن «الاعتداء تسبب بتدمير طائرة من نوع (Antonov-132) تابعة للقوة الجوية العراقية دون تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصواريخ».
وأعربت الوزارة عن إدانتها لهذا «العمل الإجرامي الذي استهدف المؤسسة العسكرية وقدراتها الدفاعية»، متوعدة بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن العراق وسيادته.
وفي وقت سابق، تحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من «قاعدة فكتوريا للدعم الدبلوماسي» والتي تقع ضمن «قاعدة محمد علاء الجوية».

الجيش العراقي
العراق
قاعدة جوية
بغداد
وزارة الدفاع العراقية
مطار بغداد
