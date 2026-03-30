الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

الكويت (الاتحاد)

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، القائم بأعمال سفارة العراق لدى دولة الكويت، زيد شنشول لتسليمه مذكرة احتجاج للمرة الثانية على إثر استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية.

وأكد بيان لوزارة الخارجية أن «شن هجمات مسلحة على البلاد تستخدم فيها أراضي العراق هو عدوان على الكويت واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

وشدد البيان على رفض الكويت لهذه الاعتداءات الخطيرة، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المعتدين لردعهم عن هذه الممارسات.

وأكد البيان حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.