الأخبار العالمية

الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

31 مارس 2026 00:56

الكويت (الاتحاد)

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، القائم بأعمال سفارة العراق لدى دولة الكويت، زيد شنشول لتسليمه مذكرة احتجاج للمرة الثانية على إثر استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية أن «شن هجمات مسلحة على البلاد تستخدم فيها أراضي العراق هو عدوان على الكويت واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».
وشدد البيان على رفض الكويت لهذه الاعتداءات الخطيرة، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المعتدين لردعهم عن هذه الممارسات.
وأكد البيان حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
الرياضة
إيطاليا وعقدة المونديال.. الخلاص أو الجحيم من بوابة البوسنة!
اليوم 11:24
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية" تعلن اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية
اليوم 11:19
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
علوم الدار
«خليفة التربوية» تختتم مرحلة تقييم وتحكيم أعمال المترشحين في دورتها الـ 19
اليوم 10:47
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
الرياضة
مونديال «الفورمولا- 1» بالقرن الحالي.. «حامل اللقب» يعاود الانطلاقة المُتعثّرة
اليوم 10:45
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
علوم الدار
"طاقة أبوظبي" تطلق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني
اليوم 10:17
