الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: أهمية الحوار لإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط

أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي
31 مارس 2026 00:56

بروكسل (الاتحاد)

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس، أهمية الحوار والدبلوماسية لإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد كوستا، عبر منصة «إكس»، عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على دعم الاتحاد الأوروبي جميع المبادرات والوساطات الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء النزاعات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وأعرب عن القلق العميق إزاء تداعيات الحرب في إيران المستمرة على المستوى العالمي مثمناً جهود باكستان الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.
وتركزت مباحثات الاتصال الهاتفي على تقييم باكستان للوضع في إيران ونتائج المشاورات الأخيرة التي جرت في إسلام أباد بين وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©