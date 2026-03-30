الاتحاد الأوروبي: أهمية الحوار لإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط

بروكسل (الاتحاد)

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس، أهمية الحوار والدبلوماسية لإعادة السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشدد كوستا، عبر منصة «إكس»، عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على دعم الاتحاد الأوروبي جميع المبادرات والوساطات الدبلوماسية الهادفة إلى إنهاء النزاعات وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وأعرب عن القلق العميق إزاء تداعيات الحرب في إيران المستمرة على المستوى العالمي مثمناً جهود باكستان الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.

وتركزت مباحثات الاتصال الهاتفي على تقييم باكستان للوضع في إيران ونتائج المشاورات الأخيرة التي جرت في إسلام أباد بين وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا.