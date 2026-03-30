الثلاثاء 31 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
تركيا: دفاعات «الناتو» تسقط صاروخاً باليستياً إيرانياً دخل المجال الجوي

وزارة الدفاع التركية
31 مارس 2026 00:57

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن ⁠صاروخاً ‌باليستياً قادماً من إيران دخل ​المجال الجوي التركي ⁠قبل أن تسقطه أنظمة ⁠الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» المنتشرة في ​شرق البحر المتوسط.
وهذا الحادث هو الرابع من نوعه ⁠منذ اندلاع الحرب ​مع ​إيران بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة ‌نفذتها أنظمة حلف شمال ​الأطلسي في ⁠وقت سابق هذا الشهر، ​مما دفع ⁠أنقرة ‌إلى الاحتجاج.
وذكرت الوزارة أن «جميع الإجراءات اللازمة يجري اتخاذها بشكل حاسم ومن دون تردد ضد أي تهديد ​موجه إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي».

