تركيا: دفاعات «الناتو» تسقط صاروخاً باليستياً إيرانياً دخل المجال الجوي

أنقرة (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن صاروخاً باليستياً قادماً من إيران دخل المجال الجوي التركي قبل أن تسقطه أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» المنتشرة في شرق البحر المتوسط.
وهذا الحادث هو الرابع من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران بعد ثلاث عمليات اعتراض سابقة نفذتها أنظمة حلف شمال الأطلسي في وقت سابق هذا الشهر، مما دفع أنقرة إلى الاحتجاج.
وذكرت الوزارة أن «جميع الإجراءات اللازمة يجري اتخاذها بشكل حاسم ومن دون تردد ضد أي تهديد موجه إلى أراضي تركيا ومجالها الجوي».