عدد اليوم
مبادرة صينية باكستانية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط

وزيرا خارجية الصين وباكستان قبيل الاجتماع في بكين (أ ف ب)
1 ابريل 2026 01:38

بكين، إسلام أباد (وكالات)

أعلنت الصين وباكستان، أمس، إطلاق مبادرة من 5 نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، تتضمن الوقف الفوري للأعمال العدائية، وبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وضمان حماية المدنيين والأهداف غير العسكرية والبنية التحتية، وتأمين الممرات البحرية في مضيق هرمز، وتعزيز أولوية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن الوزير محمد إسحاق دار ونظيره الصيني وانج يي، اجتمعا في بكين لمراجعة الوضع في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث طرح الجانبان مبادرة من 5 نقاط لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة أن المبادرة تتضمن الوقف الفوري للأعمال العدائية وبذل أقصى الجهود لمنع انتشار الصراع، والسماح بالمساعدة الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب.
وأوضحت أن المبادرة تدعو إلى بدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، مؤكدةً أن «الحوار والدبلوماسية هما الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاعات، ودعم الأطراف المعنية في بدء المحادثات مع التزام جميع الأطراف بالحل السلمي للنزاعات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها خلال محادثات السلام».
وذكر البيان أن المبادرة تنص على أمن الأهداف غير العسكرية، والالتزام بمبدأ حماية المدنيين في النزاعات العسكرية، ووقف الهجمات على المدنيين والأهداف غير العسكرية، والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف البنية التحتية المهمة، بما في ذلك مرافق الطاقة وتحلية المياه والطاقة الكهربائية والبنية التحتية النووية السلمية، مثل محطات الطاقة النووية.
ودعت المبادرة إلى حماية أمن الممرات البحرية، مشيرة إلى أن «مضيق هرمز، إلى جانب مياهه المجاورة، يُعد ممراً عالمياً مهماً لشحن البضائع والطاقة»، كما دعت الأطراف إلى حماية أمن السفن وأفراد الطواقم العالقين في مضيق هرمز، والسماح بالمرور المبكر والآمن للسفن المدنية والتجارية، واستعادة المرور الطبيعي عبر المضيق في أقرب وقت ممكن.
وأكدت المبادرة على «أولوية ميثاق الأمم المتحدة، والدعوة إلى ممارسة التعددية الحقيقية، والعمل بشكل مشترك على تعزيز أولوية الأمم المتحدة، ودعم إبرام اتفاق لإنشاء إطار سلام شامل، وتحقيق سلام دائم على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

