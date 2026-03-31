العراق: سقوط طائرة مسيَّرة على حقل نفطي دون أضرار

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، سقوط طائرة مسيَّرة على حقل «غرب القرنة 1» النفطي في محافظة البصرة دون وقوع أضرار.

وذكرت الخلية في بيان أن الطائرة سقطت داخل الحقل في موقع مفتوح دون أن تنفجر، ولم تكشف الخلية تفاصيل عن مصدر انطلاق الطائرة.

إلى ذلك، أعلن «الحشد الشعبي» في العراق، أمس، مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة 4 آخرين في قضاء «الرطبة» بمحافظة الأنبار غربي العراق.

وذكر بيان لـ«الحشد» أن طائرات أميركية وإسرائيلية استهدفت موقعاً لـ«الحشد الشعبي» ضمن قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار أسفر عن مقتل عناصر وإصابة 4 آخرين بجروح.

كما تعرَّض أحد مقار «الحشد الشعبي» لقصف جوي في ناحية «النمرود» جنوبي محافظة نينوى.