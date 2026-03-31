قطر: المنطقة بأكملها يجب أن تقرر مستقبل مضيق هرمز

عواصم (الاتحاد)

أكدت دولة قطر ضرورة مشاركة دول المنطقة كافة في تقرير مستقبل مضيق هرمز، ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، جميع الأطراف للامتناع عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة والطاقة النووية.

وقال الأنصاري في تصريحات صحافية: «يجب أن تقرر المنطقة بأكملها مستقبل مضيق هرمز، وكلما أسرعنا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، كان ذلك أفضل للمنطقة»، وأضاف: «ما نعرفه هو أن هناك موقفاً موحداً في الخليج بشأن إنهاء التصعيد».

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 8 صواريخ باليستية خلال الساعات الماضية. وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان أن 7 من تلك الصواريخ أطلقت باتجاه الرياض، فيما تم اعتراض وتدمير صاروخ واحد بالمنطقة الشرقية.

كما أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا اعتراض طائرة «مسيَّرة» على ثلاثة منازل وعدد من المركبات، في حي سكني بمحافظة الخرج.

بدورها، أعلنت البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 182 صاروخاً و400 طائرة مسيَّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على أراضيها.

وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة، أمس، اعتراض 4 صواريخ باليستية إيرانية استهدفت أراضي المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مديرية الإعلام بالقوات المسلحة قولها إن سلاح الجو الأردني اعترض الصواريخ الأربعة وقام بتدميرها.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، رصد 5 صواريخ باليستية معادية و7 طائرات مسيَّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينةً أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، استمرار القوات المسلحة في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة في ظل جاهزية عالية ويقظة مستمرة، وبما يكفل حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.