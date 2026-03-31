الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«الأغذية العالمي»: تصاعد التوتر يهدد سلاسل الإمداد العالمية

أشخاص يتلقون دعماً من أحد مراكز برنامج الأغذية العالمي في نيجيريا
1 ابريل 2026 01:38

جنيف (الاتحاد)

حذر برنامج الأغذية العالمي، أمس، من التداعيات واسعة النطاق على سلاسل الإمداد الغذائية العالمية نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الأزمة باتت من أكبر التحديات التي واجهها البرنامج منذ جائحة «كوفيد ـ 19» وبداية الحرب في أوكرانيا.
وقالت مديرة سلاسل الإمداد في البرنامج، كورين فليشر، خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف: «إن نحو 70 ألف طن من المواد الغذائية التابعة للبرنامج تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات»، لافتة إلى أن نصف هذه الكميات موجودة على سفن شحن غير محددة المسار، فيما بقي النصف الآخر عالقاً في الموانئ.
وأوضحت أن التأثيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية تعود بشكل غير مباشر لإغلاق مضيق هرمز، حيث ينعكس تعطل حركة السفن في هذا الممر الحيوي بشكل كبير على الموانئ العالمية، ما يؤدي إلى ازدحام وتأخير في تفريغ الحاويات ونقلها.

