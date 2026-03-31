«المجلس الأوروبي» يدعو إيران لوقف اعتداءاتها على دول المنطقة

بروكسل (الاتحاد)

دعا رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أمس، إيران إلى إيقاف الاعتداءات غير المقبولة على دول المنطقة والانخراط بشكل إيجابي في المسار الدبلوماسي في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وقال كوستا في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: إنه نقل هذه الرسائل خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط خطير للغاية، ويتطلب التحلي بضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والالتزام الكامل بالقانون الدولي.

وشدد المسؤول الأوروبي، خلال الاتصال، على ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز ويحد من مخاطر التصعيد.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي ضرورة إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، والتوصل إلى حل دائم ينهي الاعتداءات.