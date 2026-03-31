الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«المجلس الأوروبي» يدعو إيران لوقف اعتداءاتها على دول المنطقة

أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي
1 ابريل 2026 01:37

بروكسل (الاتحاد)

دعا رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أمس، إيران إلى إيقاف الاعتداءات غير المقبولة على دول المنطقة والانخراط بشكل إيجابي في المسار الدبلوماسي في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وقال كوستا في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»: إنه نقل هذه الرسائل خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط خطير للغاية، ويتطلب التحلي بضبط النفس وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والالتزام الكامل بالقانون الدولي.
وشدد المسؤول الأوروبي، خلال الاتصال، على ضرورة التعاون مع الأمم المتحدة والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، بما يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز ويحد من مخاطر التصعيد.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي ضرورة إتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات، مشيراً إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة في جميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، والتوصل إلى حل دائم ينهي الاعتداءات.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©